Belgisch-Nederlandse verdediger heeft een definitieve keuze gemaakt tussen de Rode Duivels en Oranje

De 23-jarige Pascal Struijk heeft via het tv programma De Voetbalkantine van ESPN laten weten voor welke nationale ploeg hij wil uitkomen als hij de definitieve selectie haalt.

De verdediger had de keuze om voor Oranje of de Rode Duivels te spelen en hij twijfelde lang over de beslissing. Nu vertelt Struijk, die door bondscoach Louis van Gaal bij de voorselectie van Oranje is gehaald, dat hij voor Nederland zal uitkomen als de definitieve selectie haalt.

Struijk is in Deurne (nabij Antwerpen) geboren en heeft een Nederlandse vader en een Indonesische moeder, waardoor hij zowel voor Nederland als voor België kan uitkomen. In het verleden is hij al benaderd door mensen van de Royal Belgian FA, maar vond hij het nog te vroeg om een beslissing te nemen. De uitverkiezing van Van Gaal en problemen met het aanvragen van een Belgisch paspoort hebben er uiteindelijk toe geleid dat hij voor Nederland heeft gekozen.