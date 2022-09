Mannaert geeft stand van zaken in stadiondossier van Club Brugge: "Bouwvergunning is historisch, maar heeft nog géén definitief karakter"

Komt het er of komt het er niet? Club Brugge staat te popelen om een nieuwe voetbaltempel neer te poten, maar momenteel is de eerste steen nog steeds niet gelegd. Vincent Mannaert durft geen voorspellingen meer te doen.

“Ik hoop zo snel mogelijk in het nieuwe stadion te spelen”, glimlacht Vincent Mannaert bij MIDMIDPodcast. “We hebben momenteel al een vergunning en dat op zich is al historisch. Maar die vergunning moet nog een definitief karakter krijgen.”

De algemeen directeur wikt en weegt zijn woorden. “Ik hoop dat we dat antwoord voor de jaarwisseling zullen krijgen. En dan is het zaak om het plan zoals het nu op tafel ligt te gaan uitrollen. Ook dat brengt een pak uitdagingen met zich mee.”

“We gaan een nieuw stadion bouwen op dezelfde site van het huidige Jan Breydelstadion”, besluit Mannaert. “En daar voetballen nog twee clubs in. Excuseer, daar voetballen nog twee ploegen in. (knipoogt) Maar met pakweg Atlético Madrid en Tottenham Hotspur hebben we de voorbeelden uit het buitenland. We zijn overtuigd dat het zal lukken.”