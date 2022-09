FIFA beslist: Kevin De Bruyne is nu ook officieel de beste van de wereld

The sky is the limit voor Kevin De Bruyne en co. Nu heeft hij ook de beste rating te strikken in FIFA, zo blijkt inmiddels.

Kevin De Bruyne heeft in FIFA een rating van 91 te strikken. Daarmee is hij in 2023 de beste van allemaal, zij het gedeeld. Vijf keer 91 Messi en Lewandowski hadden een rating van 93 en 92 in FIFA 22, maar dat is nu voorbij. Zij moeten de 91 delen met De Bruyne. Ook Mbappé en Benzema hebben een rating van 91, waardoor er liefst vijf spelers helemaal bovenaan staan. Thibaut Courtois staat met 90 (eentje meer dan vorig seizoen) ook nog in de top-10.