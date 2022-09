Eden Hazard moet na teleurstellende prestatie opnieuw tevreden zijn met plekje op de bank

Eden Hazard mocht afgelopen weekend nog in de basis starten bij Real Madrid, maar zit nu gewoon weer op de bank.

Real Madrid ontvangt vandaag RB Leipzig in eigen huis voor het tweede duel in de Champions League. Vorige week viel Hazard goed in tegen Celtic nadat Benzema zich blesseerde. Hazard werd voor zijn goede invalbeurt beloond met een basisplaats tegen Mallorca, maar daar speelde de Belg een onzichtbare wedstrijd.

Vanavond zal Hazard zich dus voor de zoveelste keer moeten tevreden stellen met een plekje op de bank, ondanks dat Karim Benzema nog niet terug is. Opnieuw een teleurstelling voor Hazard, die na de hoopgevende prestatie tegen Celtic afgelopen weekend toch weer teleurstelde.