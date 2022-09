Eric Cantona stuurt krachtige boodschap op sociale media: "Ik zal geen enkele WK-wedstrijd bekijken, dit is een gruwel"

Eric Cantona is niet van plan om ook maar één wedstrijd van het WK in Qatar te bekijken. De Franse voormalige sterspeler van Manchester United vindt dat nog meer mensen het gebeuren moeten boycotten.

"Ik zal geen enkele wedstrijd van dit WK kijken", aldus Cantona op Facebook. "Dat valt me zwaar, want sinds mijn jeugd is het een evenement waarvan ik hou, waar ik op wacht en waar ik met passie naar kijk! Maar laten we eerlijk zijn: dit WK heeft geen zin! Erger nog, het is een gruwel!"

Cantona wil er niets mee te maken hebben. "Ik weet dat het ze niets kan schelen en dat mijn kleine persoon het aangezicht van de wereld niet zal veranderen. Ik wil niet meedoen aan deze grote maskerade. En geld verdienen voor degenen die hun ogen sluiten en zich achter hun pink verbergen en zeggen dat het niet onze verantwoordelijkheid is, dat we kunnen niets doen... Staten, federaties, omroepen, adverteerders. Moge Frankrijk winnen, verliezen, het kan me niet schelen. In het leven zijn er dingen die veel belangrijker zijn dan voetbal! In plaats daarvan zal ik alle afleveringen van Colombo opnieuw bekijken, het is lang geleden dat ik ze heb gezien."