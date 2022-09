Ongezien? Lyon-voorzitter heeft héél duidelijke boodschap voor coach: "Ik ga niét wachten tot februari om in te grijpen"

Peter Bosz zit op de wip bij Olympique Lyonnais. En nog geen beetje. Zelfs de voorzitter van de Franse traditieclub pookt in de media het vuur op.

Olympique Lyonnais kampeert met dertien punten uit zeven wedstrijden op een vijfde stek in de Ligue 1, terwijl de club na enkele grijze seizoenen absoluut opnieuw een Champions League-ticket - daarvoor is in Frankrijk minstens een derde plaats nodig - wil bemachtigen.

En het moet gezegd: Vincent Ponsot draait er zijn hand niet voor om om de druk op te voeren. “De resultaten moeten beter voor het WK begint”, aldus de voorzitter van l’OL in Le Progrès. “Bosz is op de hoogte van de situatie. Ik ga niet wachten tot februari of maart om in te grijpen.”