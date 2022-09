Bondscoach licht keuzes toe: geen Januzaj, Praet en Lukaku, wel Zeno Debast

Toch wel enkele verrassingen in de selectie van bondscoach Roberto Martinez voor de twee wedstrijden in de Nations League tegen Wales en Nederland.

Zo was na de selectie van de Jonge Duivels duidelijk dat Zeno Debast zijn opwachting mocht maken bij de Rode Duivels. “”Hij heeft ongelooflijke progressie geboekt. Achter de schermen heeft hij al bij de Rode Duivels gewerkt. Het was indrukwekkend om hem dit seizoen te zien voetballen. Zeno is een indrukwekkende jonge speler die nu al een belangrijke rol opeist bij Anderlecht. Hij krijgt nu een geweldige kans om te tonen wat hij kan”, zei de bondscoach.

Adnan Januzaj en Dennis Praet zijn er dan weer niet meer bij. “Er zijn andere spelers die een betere start van het seizoen gemaakt hebben", gaat Roberto Martinez verder. “We gaan zowel hem als Januzaj wel in de gaten houden. Van Januzaj weten we wat hij kan.”

Ook Romelu Lukaku is er niet bij. In Italië dachten ze nochtans hem speelklaar te hebben tegen dit weekend. “Ik denk dat hij nog een weekje out zal zijn en dat hij snel weer zal kunnen spelen voor Inter." Toch besloot Martinez hem niet op te roepen. "Hier moet je voorzichtig mee zijn. Hervallen in dit type blessure zou een risico geweest kunnen zijn voor het WK.”