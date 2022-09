🎥 Het sprookje wordt alsmaar straffer: zo vierde de Union-aanhang de overwinning in Europa League in eigen land

Het is een sprookje met inmiddels al vele verwezenlijkingen, dat van Union. De aanhang kan weer iets van zijn lijstje afvinken: een overwinning in de Europa League in eigen land vieren.

Het afgelegde traject sprak al boekdelen: van de titel in 1B tot een waanzinnig parcours als promovendus op het hoogste niveau dat ei zo na naar de landstitel leidde tot het wegspelen van de Rangers aan Den Dreef naar een stunt in Berlijn. Wat daar nog bij moest komen? Ook in eigen land eens proeven van een overwinning in de Europa League. Dat werd donderdagavond gerealiseerd door Malmö te verslaan met 3-2.

Tot twee keer toe kwamen de Unionisten nochtans op achterstand. Dan helpt het wel om een schare supporters te hebben die vanaf het eerste fluitsignaal volop achter de ploeg staat, wat de score dan ook is. Als het dan goed afloopt, levert dat ook heerlijke taferelen op achteraf.

Dat was bij Union en zijn supporters donderdagavond zeker het geval. Bekijk in bovenstaand en onderstaand filmpje hoe de spelers van Union en de fans in Leuven de overwinning vierden.