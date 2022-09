RSCA Futures winnen van leider Lierse, ook Dender wint

In de Challenger Pro League won RSCA Futures van Lierse met 2-3. Dender haalde het met 2-0 van KSK Deinze.

Anderlecht en Lierse speelden op het Lisp in de gietende regen. Stassin zette de bezoekers nog voor het kwartier op voorsprong. Van Acker zette even later de bordjes weer in evenwicht, maar opnieuw Stassin kon nog voor het halfuur voor de voorsprong zorgen.

Na de rust scoorde hij vanop de stip de 1-3. Topschutter Rocha van Lierse prikte iets na het nog tegen, maar verder kwam de competitieleider niet meer. De beloften van Anderlecht worden tweede in de rangschikking. Lierse blijft wel leider.

Nieuwkomer Dender pakte zijn eerste overwinning van het seizoen. Het won door goals van Rajsel en Lallemand met 2-0 van KSK Deinze.