Nieuwkomer Standard is duidelijk over toekomst: "Of er druk op schouders ligt omdat ik ervaring heb in Premier League?"

Of hij zondag al kan spelen tegen Club Brugge? Die kans is klein, want hij is nog niet speelgerechtigd voorlopig. Maar de nieuwste aanwinst van Standard blikt wel al vooruit bij zijn voorstelling.

Steven Alzate is de achtste aanwinst van Standard deze zomer. Hij wordt gehuurd van Brighton & Hove Albion. "Ronny Deila heeft zijn plan uitgelegd en wat hij van mij allemaal gaat verwachten. Of ik schrik heb dat dit een stap achteruit is? Neen, je moet geduldig zijn in het leven." Top-8 "Ik hoop zondag te kunnen spelen, maar wil de club zo snel mogelijk helpen om in de top-8 terecht te gaan komen." "Ik wil me zo goed mogelijk laten zien op het veld en zoveel mogelijk spelen. Of ik druk op de schouders heb met mijn ervaring in de Premier League? Het is normaal dat mensen dingen verwachten, maar ik ga gewoon mijn maximum geven."