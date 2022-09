Voorzitter van KMSK Deinze zwijgt niet langer: "Als ik advies geef, luisteren ze niet"

KMSK Deinze verloor vrijdag met 0-2 van Deinze. Voorzitter Denijs Van de Weghe houdt zich niet langer in.

De fans morren, de voorzitter is in alle staten. Het loopt bij KMSK Deinze in de Challenger Pro League voor geen meter meer. Het gaat over veel meer dan enkel het voetbal dat niet loopt.

"Toen ik in mei vernam dat de nieuwe eigenaars een Japanner als trainer gingen aanstellen heb ik laten weten dat ik niet akkoord ging”, aldus Van de Weghe bij Het Laatste Nieuws. “Hou je mond, je hebt niet meer te zeggen, kreeg ik als antwoord. Ik heb dan ook gezwegen."

Na de overname en de moeilijke start zwijgt Van de Weghe echter niet meer. “Ik twijfel aan het nieuwe beleid van de club. ACA Partners ging in Europa vier of vijf clubs overnemen en de betere spelers naar Deinze brengen. Maar ze hebben nog niets overgepakt.”

“Dus hebben ze mij bedrogen. Jammer genoeg kan ik er niets meer aan doen. Dat is mijn frustratie. Want ik ben enkel nog voorzitter op papier. Misschien niet lang meer want als we op de laatste plaats staan geef ik mijn ontslag. Want als ik een advies geef luisteren de nieuwe bazen niet.”