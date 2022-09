Marco Verratti zegt geblesseerd af bij Italië

Marco Verratti heeft forfait gegeven voor de interlands tegen Engeland en Hongarije. Hij heeft een kuitblessure.

Vorige zondag liep Marco Verratti een blessure op in de 0-1-winst in Lyon. De middenvelder van PSG liep een kuitblessure op.

Bij Italië werd Verratti opgeroepen, maar hij keerde weer terug naar Frankrijk, waar hij verder zal behandeld worden. Hij heeft nog te veel last van zijn kneuzing in zijn linkerkuit. Daarbij was er ook een bloeduitstorting en een zwelling. Zo mist Verratti de interlands tegen Engeland (vrijdag 23 september) en Hongarije (maandag 26 september).