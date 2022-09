Anderlecht maakt werk van contractverlenging, Amuzu waarschijnlijk wel paar weken out

Vandaag moet er meer duidelijkheid komen over de blessure van Francis Amuzu, maar waarschijnlijk is Anderlecht hem een paar weken kwijt. De winger is intussen ook bezig met de verlenging van zijn contract.

Amuzu kon deze zomer naar Nice, maar Anderlecht legde een bod van ongeveer 10 miljoen euro naast zich neer. Daar moest wel iets tegenover staan en de snelle flankaanvaller zijn contract zal worden opengebroken. Daarover is er bijna een akkoord bereikt en hij zal verlengen tot 2024, aan verbeterde voorwaarden. Daarna hoopt men wel dat hij zijn niveau weer opkrikt, want na een goeie start was het de afgelopen weken heel wat minder. Straks komt ook Moussa Ndiaye bij de A-kern en dat zal straffe concurrentie worden.