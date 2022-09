'Hereniging met Antonio Conte?: Chelsea wil Harry Kane voor Romelu Lukaku ruilen, maar Inter ligt misschien dwars'

Bij Chelsea is Graham Potter sinds een paar weken de trainer en die is fel geïnteresseerd in Harry Kane. Hij wil Kane aan het einde van het seizoen uit Tottenham weghalen.

Graham Potter nam na enkele speeldagen over van Thomas Tuchel. Potter heeft zijn oog laten vallen op Harry Kane. Zo weet Calciomercatoweb. Aan het einde van het seizoen zou Potter aan Tottenham-coach Antonio Conte een ruil willen voorstellen. Potter zou Kane willen ruilen voor Romelu Lukaku en wat cash. Zo zouden Lukaku en Conte weer herenigd worden. Lukaku speelde bij Inter al 2 jaar onder Conte. Samen werden ze in 2021 Italiaans kampioen. Inter kan wel een struikelblok worden. Volgens La Gazzetta dello Sport willen ze Lukaku ook volgend seizoen huren. Ook is er nog altijd een terugkoopoptie voor Inter.