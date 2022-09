KV Mechelen-trainer Danny Buijs gaat biografie uitbrengen: "Aandenken voor kinderen, dat was voornaamste reden"

Wil u meer weten over KV Mechelen-trainer Danny Buijs? Dan kan u dat in zijn biografie binnenkort lezen. Op 3 oktober komt 'Danny Buijs: De ontwikkeling van een bevlogen voetbaljongen' uit.

De Nederlander kon toch al iets kwijt over de inhoud. "Eind mei was de deadline. Dat was net het moment dat er van KV Mechelen sprake was, maar mijn periode in België komt dus niet in het boek. Het idee voor dat boek is iets dat gegroeid is. Ze hebben daar aan mijn oren voor moeten zeuren. Ik wilde liever zo veel mogelijk in de anonimiteit blijven."

Nochtans: over het verhaal van Danny Buijs valt wel één en ander te vertellen. "Ik ben op jonge leeftijd aan mijn trainerscarrière begonnen. Ik ben dan van Topklasse bij de amateurs meteen naar de Eredivisie gegaan", verwijst hij naar zijn overstap van Kozakken Boys naar FC Groningen in 2018. "Een man uit Groningen is dan wat in mijn verleden gedoken en kwam met de vraag om een biografie te maken."

Inzicht

De auteur van het boek is Ferdie Delies. "Ik heb dat dus nog lang afgehouden. De mensen in mijn omgeving vonden dat wel superleuk en zeiden me dat ik het moest doen. Dat het dan een aandenken is voor mijn kinderen, is de voornaamste reden om het toch te doen. En voor mensen die dat leuk vinden, is het de bedoeling om een inzicht te krijgen in het leven van een profvoetballer die dan doorbreekt als jonge trainer."