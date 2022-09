"Niemand van de huidige selectie bij Anderlecht zou bij mij op de bank gezeten hebben"

De interlandbreak is voor veel ploegen het ideale moment om alles eens rustig op een rijtje te zetten. Dat geldt niet in het minst voor Anderlecht.

Paarswit heeft er een lastig seizoensbegin op zitten, maar sloot zondag met een 4-1-overwinning tegen KV Kortrijk wel met een positieve noot het eerste blok van de competitie af.

Oud-trainer Aimé Anthuenis, in 1999 en 2002 kampioen met Anderlecht, ziet dat er meer dan ooit een duidelijk tekort aan kwaliteit bij paarswit is.

"Zeg me eens wie zo goed is? Ik vind het te weinig", vertelt Anthuenis in De Tribune op Sporza. "Ik mag niet vergelijken met het Anderlecht dat ik trainde, maar niemand van de huidige selectie zou bij mij toen op de bank gezeten hebben. Dat meen ik."

"Neen, ook Fabio Silva niet. Ik zeg niet dat Silva geen goede voetballer is, maar ik had Jan Koller en Tomasz Radzinski. En op de bank ook nog Yannis Anastasiou. Ook dat was echt een goeie speler. Als topclub in Europa, wie haal je dan van dit Anderlecht?"