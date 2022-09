OFFICIEEL Jess Thorup ontslagen als trainer van FC Kopenhagen

Jess Thorup, oud-trainer van AA Gent en Racing Genk, is ontslagen bij FC Kopenhagen.

De club maakte het nieuws vandaag betekent. Assistent Jacob Neestrup neemt over na een tegenvallend seizoensbegin.

"We hebben dit seizoen jammer genoeg niet de ontwikkeling en stabiliteit in de prestaties van het team gezien die we verwacht hadden", zei voorzitter Allan Agerholm. "Daarom maken we vandaag een einde aan de samenwerking met Jess Thorup."

In de eerste tien matchen verloor FC Kopenhagen zes keer, de slechtste start ooit voor de recordkampioen.

Thorup was sinds november 2020 hoofdcoach van FC Kopenhagen. Hij werd toen weggehaald bij Racing Genk. Vorig jaar werd Thorup met FC Kopenhagen nog kampioen.