Fabio Cannavaro wordt voor het eerst trainer in Europa

Fabio Cannavaro heeft zijn eerste trainersklus in Europa te pakken, na enkele jaren in China te hebben gewerkt. De winnaar van de Ballon d'Or in 2006 tekent voor twee jaar bij Serie B-club Benevento.

Afgelopen maandag werd als Black Monday betiteld in de Serie B, want maar liefst vier clubs ontsloegen hun trainers: Como, Perugia, Pisa en dus Benevento. De baan bij Benevento wordt de eerste managersklus van Cannavaro in Europa en dus ook in Italië.

De afgelopen jaren had hij onder meer Al-Nassr in Saoedi-Arabië en Guangzhou Evergrande en Tianjin Quanjian in China en het Chinese nationale team onder zijn hoede.