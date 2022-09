Marokko, toekomstige tegenstanders op het WK, wint eerste wedstrijd met nieuwe coach

Marokko won in een oefenwedstrijd in voorbereiding op hun vriendschappelijke wedstrijd tegen Chili.

Walid Regragui heeft er zijn eerste wedstrijd opzitten als coach van Marokko, hoewel het niet in de statistieken zal worden opgenomen. Marokko speelde namelijk een oefenwedstrijdje dat opgedeeld ws in twee wedstrijden van 30 minuten. Regragui stelde voornamelijk reserves op, waaronder twee Belgisch-Marokkanen: Ilias Chair (ex-Lierse), en nieuwkomer Ismael Saibiri (PSV Eindhoven), die ook door Roberto Martinez was benaderd, maar voor Marokko koos.

Marokko won met 1-0 door een doelpunt van Walid Cheddira, spits van Bari die ook voor het eerst is opgeroepen. Marokko oefent morgen tegen Chili en is met de nieuwe bondscoach in volle voorbereiding op het WK in Qatar. We zullen nog van ze horen, want Marokko speelt op het WK tegen onze Rode Duivels, Canada en Kroatië.