Conflict tussen Eendracht Aalst en supporters escaleert: Club naar rechtbank na kopstoot

Tussen de fans van Eendracht Aalst in tweede amateur en voorzitter Patrick Le Juste zit het al een hele tijd niet meer goed.

Volgens de club vallen de persoonlijke aanvallen tegen Le Juste niet meer onder gewoon protest. De club gaat dan ook een stap verder omdat de acties van de supporters altijd maar driester worden.

“SC Eendracht Aalst en haar bestuursleden worden de laatste weken op verschillende vlakken belaagd met verkeerde en valselijke informatie, inclusief fysieke aanvallen, met de bedoeling de club financieel zware schade te berokkenen en naar het faillissement te duwen”, laat de club weten.

“Een zeer kleine groep van supporters, die blijkbaar hun ongenoegen wenst te uiten, is hiervoor verantwoordelijk. Ondertussen werden door de club de nodige stappen gezet naar de KBVB, de politie en het gerecht. De club hoopt dat de volgende wedstrijden op een serene manier kunnen verlopen.”

Over de fysieke aanvallen wil de club niet uitweiden, maar volgens Het Nieuwsblad zou het gaat om een kopstoot van een supporter in het toilet van het clubrestaurant. Bevestiging daarvan is er evenwel niet.

De lokale politie zat donderdagavond samen met de supporterskoepel Eendracht Maakt Macht. “Wij wachten dit af”, zegt Kevin Heireman van Eendracht Maakt Macht aan de krant. “Wij betreuren dat de club zulke stappen onderneemt terwijl wij enorm lang gevraagd hebben naar een vergadering met Patrick Le Juste bij. Dat is echter nooit gebeurd. Het valt te betreuren dat bepaalde supporters geviseerd worden: wij hebben geen idee tegen wie dat gaan zijn.”

“Als je ziet dat de schulden van de club tot 4,3 miljoen euro zijn opgelopen en de jeugd geen kledij heeft om in te spelen, waarom zou er dan niet van wanbeleid mogen gesproken worden?”

Over de fysieke aanval zegt Heireman duidelijk dat dit “een geïsoleerd feit was van één fan dat niets met het supportersprotest te maken heeft.”