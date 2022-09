Komt er straks een Netflix-serie over de Premier League?

De onderhandelingen zijn bezig en de clubs zullen dan beslissen of ze er mee akkoord gaan.

Documentaires en series met een blik achter de schermen zijn niet nieuw. De Formule 1 krikte met 'Drive to Survive' zijn populariteit op en de serie is dan ook een groot succes. In het wielrennen zijn er onder meer de serie over de ploeg Movistar en tijdens de Tour de France van dit jaar is ook gefilmd voor een serie.

Het productiehuis achter Drive to Survive, Box to Box Films, heeft nu een voorstel gedaan een de Premier League clubs om een soortgelijke serie te maken. De clubs moeten het voorstel dan nog goedkeuren. De meldt toch de Britse krant The Times.

We krijgen binnenkort misschien een inkijk in de kleedkamer van Manchester City en Kevin De Bruyne of bij dat van Manchester United en Cristiano Ronaldo. Als de serie er komt wordt het zeker om naar uit te kijken.