🎥 Erling Haaland kan ook scoren zonder Kevin De Bruyne al laten ze wel de drie punten liggen

Erling Haland heeft trekt de lijn van bij Manchester City gewoon door bij de Nationale ploeg. Al leverde dit geen drie punten op.

Noorwegen had gehoopt om de drie punten te pakken tegen Slovenië om zo hun leidersplaats te versterken in Groep 4 van Divisie B van de Nations League. De wedstrijd stond onder leiding van Lawrence Visser en die liet zich direct opmerken door na 10 minuten een doelpunt van Ostigard af te keuren. Voorgaand aan het doelpunt had Visser een duwfout gezien.

Noorwegen bleef de bal opeisen en kwam nog tot een aantal kansen, maar met een brilscore gingen beide ploegen de rust in. Na de pauze opende, wie anders dan, Erling Haaland de score. Zijn 21ste doelpunt in 22 wedstrijden. Noorwegen leek op rozen te zitten.

Benjamin Sesko en Sporar konden echter voor Slovenië de meubelen nog redden. Noorwegen blijft ondanks de nederlaag wel leider in zijn groep, maar Servië kan vanavond op gelijke hoogte komen indien ze winnen van Zweden.