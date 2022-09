19-jarige Belgisch belofteninternational trekt lijn door: "Ik geef me 7,5 à 8 op 10 voor het seizoensbegin"

Vorig seizoen maakte hij furore bij de beloften van PSV, nu mag hij zijn kunstjes tonen bij de grote jongens. Johan Bakayoko maakte samen met zijn trainer, Ruud van Nistelrooy, de overstap en de 19-jarige winger lijkt goed te gedijen in Nederland.

Bakayoko scoorde dit seizoen al twee keer in zes wedstrijden. Vorig seizoen maakte hij er 17 en gaf 12 assists bij Jong PSV. "Voor dit seizoensbegin geef ik mezelf een goeie 7,5 à 8 op 10", zegt hij bij Sporza. "We zijn met PSV heel goed aan het seizoen begonnen", vertelt hij. "We staan aan de leiding en ik heb veel speelminuten gekregen. Ik ben dus tevreden."

Van Nistelrooy gunt hem inderdaad heel wat speeltijd ondanks de moordende concurrentie. "We hebben een héél grote selectie en iedereen wil spelen, maar ik voel wel dat de club mij ook belangrijk vindt. De groep heeft een goeie mix van ervaren en jongere spelers zijn. Daarom is het makkelijker voor nieuwkomers om zich te integreren."