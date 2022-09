Johan Boskamp wordt gek van Roberto Martinez: "Daar kun je toch niet meer omheen?"

Meer en meer stemmen gaan op dat Roberto Martinez na het WK de samenwerking mag stoppen. Dat mag ook voor Johan Boskamp.

Johan Boskamp heeft een probleem met hoe de bondscoach van de Rode Duivels zijn selectie samenstelt. “Waar ik gek van word, is dat Martinez niet doorselecteert. Zo'n De Ketelaere: daar kun je toch niet meer omheen?”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Laat die in de pocket spelen achter de spits en zet Kevin De Bruyne een rijtje lager. Dan zal er wel verticaliteit en vaart in het Belgische spel komen.”

Zeker de selectie van Jason Denayer die geen club heeft maakt Martinez niet geloofwaardig. “Ik snap er helemaal niks van. Zelf ben ik gek van Zinho Vanheusden. Die speelde ook nog niet bij AZ, maar is ondertussen weer fit. Roep Zinho dan op, hé. Oké, Martinez heeft er nu Zeno Debast bijgehaald en kansen gegeven. Dat is al iets, want Debast wordt een topper. Maar het mag wat meer zijn.”