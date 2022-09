Voormalig bondscoach Advocaat geniet van 'Van Gaal-show': "Leuk voor de mensen thuis, wat zegt hij nou verkeerd?"

Het is nu al kijken of er weer een 'Van Gaal-show' komt vanavond. Dick Advocaat geniet alvast van de manier waarop Van Gaal media en publiek bespeelt.

Louis Van Gaal toonde zich zelfzeker over de kansen van zijn eigen team in aanloop naar Nederland - België, ging stevig in discussie met enkele journalisten en dan was er nog dat verhaal dat hij ooit een penalty tegen Dasajev ooit in de kruising trapte. Uit archiefbeelden bleek achteraf dat Dasajev de penalty van Van Gaal had gestopt.

Ik vind dat Van Gaal het geweldig doet op tv

In Veronica Offside ging het onlangs ook over de figuur Van Gaal. "Ik vind dat Louis het geweldig doet op tv", aldus Dick Advocaat, die als bondscoach zowel Oranje als de Rode Duivels onder zijn hoede heeft gehad. "Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik doe het wel. Ik denk dat dat Louis iets denkt van: 'Ik doe het tot november want dan word ik wereldkampioen, en tot die tijd doe ik wat ik zelf wil'."

Zeker de persconferenties van Van Gaal kan Advocaat wel appreciëren. "Het is vooral leuk voor de mensen thuis. Voor de media is het ook leuk. Wat zegt hij (Van Gaal) nou verkeerd? Op het laatst, toen ik ging stoppen, ging ik dit ook een beetje doen."