De Winter wil droom niét opbergen: "Ik geloof nog steeds dat ik mee kan naar het WK met de Rode Duivels"

Koni De Winter is een vaste waarde bij de Jonge Duivels, maar het vizier van de verdediger van Juventus FC staat duidelijk op de Rode Duivels gericht. En jawel: hij droomt nog steeds van het WK in Qatar.

Maar is dat realistisch? Koni De Winter mocht al meetrainen met de troepen van Roberto Martinez, maar een selectie kwam er nog niet. “Maar ik denk dat het een doel is van iedere speler van de Belgische beloften om door te stromen naar de Rode Duivels.”

“Ik geloof bovendien echt dat ik nog mee kan naar het WK”, verrast de verdediger bij Sporza. “Bovendien denk ik dat het mogelijk is om in november mee te spelen in Qatar en in 2023 het EK met Jong België te spelen.”