Rondje in de Nations League: Engeland en Duitsland maken er spektakel van, Italië mag naar Final Four in plaats van naar... Qatar

De Rode Duivels gingen gisteren met de billen bloot in en tegen Nederland, maar ook vanavond stonden er nog enkele Nations League-wedstrijden op het programma. Een overzicht.

Engeland 3 - 3 Duitsland

Er stond dan wel niets meer op het spel op Wembley, maar een wedstrijd tussen The Three Lions en Die Mannschaft is nooit vriendschappelijk. Ook vanavond werd het een meer dan genietbare partij. Na een doelpuntenfestival wees het scorebord uiteindelijk 3-3 aan.

Hongarije 2 - 0 Italië

La Squadra Azzurra heeft gedaan wat moest gebeuren. Italië won in Budapest na doelpunten van Giacomo Raspadori en Federico Dimarco. De Italianen springen over Hongarije naar de eerste plaats én mogen naar de Final Four. Een schrale troost na het missen van het WK, denken wij dan.

Nations League A

26/09/2022 20:45 Engeland - Duitsland 3-3 26/09/2022 20:45 Hongarije - Italië 0-2

Nations League B

26/09/2022 20:45 Montenegro - Finland 0-2 26/09/2022 20:45 Roemenië - Bosnië-Herzegovina 4-1

Nations League C

26/09/2022 20:45 Gibraltar - Georgië 1-2 26/09/2022 20:45 Noord-Macedonië - Bulgarije 0-1

Nations League D