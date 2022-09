Belgisch voetbal nu in handen van DAZN na overname van Eleven Sports

DAZN, een wereldwijd sportplatform, neemt de sportmedia-activiteiten van de Eleven Group over.

Andrea Radrizzani, de eigenaar van Leeds United, richtte Eleven Sports zeven jaar geleden op. In 2020 verwierf het bedrijf de rechten op het Belgisch voetbal. Hij verkoopt zijn bedrijf dus nu aan één van zijn grootste concurrenten.

DAZN is een Brits-Amerikaans bedrijf dat al de rechten bezit van de lokale voetbalcompetities in Italië, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Spanje. DAZN wou eerder dit jaar al BT Sport kopen, de rechtenhouder van zowel de Premier League als de Champions League in het VK, maar dat mislukte.

DAZN wordt “dé ‘thuis’ van de topcompetities in Portugal en België”. “De activiteiten van de Eleven Group vormen ook een aanvulling op de bestaande marktleiderspositie van DAZN in Italië, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Spanje, waar DAZN de grootste binnenlandse voetbalrechten bezit”, klinkt het. Eleven is ook werkzaam in Taiwan en andere Zuidoost-Aziatische markten.

De deal is onderworpen aan een anti-trustonderzoek. De officiële datum van de overname is daarom nog onbekend. Door de overname zou DAZN zo'n 300 miljoen dollar extra inkomsten per jaar verwerven.