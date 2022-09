Denayer naar Al-Ahli: Heeft hij nu nog iets te zoeken bij de Rode Duivels?

Denayer heeft zopas een contract van een jaar getekend bij Al-Ahli in Dubai. Wat betekent dat voor zijn toekomst bij de Rode Duivels?

Volgens Pieter-Jan Calcoen van Het Nieuwsblad heeft Jason Denayer zonet een contract voor een jaar getekend bij Al-Ahli uit Dubai. Een keuze die meteen op veel commentaar kan rekenen van ontgoochelde fans van de Rode Duivels. Dat is toch wel een zeer vreemde transfer voor de centrale verdediger die nog altijd 'maar' 27 jaar oud is. Heeft Jason Denayer nog een toekomst bij de Rode Duivels na deze transfer?

Op het eerste zicht lijkt een transfer naar een competitie buiten Europa geen probleem als je naar de afgelopen jaren kijkt. Toby Alderweireld, Axel Witsel, Yannick Carasco, Thomas Vermaelen,... speelden allen in een niet-Europese competitie toen ze nog steeds opgeroepen werden voor de Rode Duivels. Vorig seizoen speelde Denayer nog twintig wedstrijden voor Lyon, en dat ondanks zijn blessures. Met 35 interlands achter zijn naam zullen we zijn ervaring ook zeker en vast kunnen gebruiken achteraan in onze ploeg.

Drie maanden lang zat Jason Denayer zonder contract voordat uiteindelijk Al-Ahly aan zijn deur kwam kloppen. Dat is wel een erg lange periode aangezien het WK al in november zal gespeeld worden. Kan hij nog wel voldoende matchritme opdoen voor de start van het grote toernooi in Qatar? Na drie wedstrijden staat Al-Ahli op een gedeelde derde plek in de competitie met 6 op 9. Hun laatste prijs dateert van het seizoen 2020/2021, toen wonnen ze de UAE Cup. Denayer zal alleszins een grote meerwaarde zijn voor de club uit Dubai. De marktwaarde van alle spelers bij elkaar opgeteld is slechts 19,24 miljoen euro, Denayer is op zichzelf al 14 miljoen euro waard. Wat denkt u?