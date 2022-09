EK 2024: Rode Duivels zijn reekshoofd bij loting voorronde, topper tegen Frankrijk of Engeland blijft mogelijk

Het WK is nog niet beginnen of daar steekt het EK 2024 al de kop op. De Rode Duivels zijn reekshoofd bij de loting voor de kwalificatieronde.

Bij de potindeling zijn alle deelnemende landen verdeeld op basis van hun resultaten in de Nations League. België ging niet naar de Final Four, maar presteerde wel voldoende goed om in pot 1 terecht te komen en dus reekshoofd te zijn voor de EK-voorronde. Ook Nederland, Spanje, Kroatië, Italië, Denemarken, Portugal, Hongarije, Zwitserland, Polen en Hongarije zitten in pot 1.

Eerste twee gaan door

Er zijn wel enkele grote voetballanden in pot 2 beland, namelijk Frankrijk en Engeland. Het blijft dus mogelijk dat we tijdens de EK-kwalificatiecampagne een topaffiche krijgen. Er zullen zeven groepen van vijf landen en drie groepen van zes landen gevormd worden. De eerste twee landen in de tien groepen plaatsen zich rechtstreks voor het EK.

Nederland, Spanje, Kroatië en Italië zullen sowieso in een groep met vijf landen belanden, omdat zij door het spelen van de Final Four in de Nations League al een drukker programma hebben. EK-gastland Duitsland hoeft uiteraard geen kwalificatiematchen te spelen. Hieronder een overzicht van de potindeling voor de loting.

Pot 1: België, Nederland, Spanje, Kroatië, Italië, Denemarken, Portugal, Hongarije, Zwitserland, Polen en Hongarije.

Pot 2: Frankrijk, Oostenrijk, Tsjechië, Engeland, Wales, Israël, Bosnië-Herzegovina, Servië, Schotland en Finland.

Pot 3: Oekraïne, IJsland, Noorwegen, Slovenië, Ierland, Albanië, Montenegro, Roemenië, Zweden en Albanië.

Pot 4: Georgië, Griekenland, Turkije, Kazachstan, Luxemburg, Azerbeidzjan, Kosovo, Bulgarije, Faeröer en Noord-Macedonië.

Pot 5: Slowakije, Noord-Ierland, Cyprus, Wit-Rusland, Litouwen, Gibraltar, Estland, Letland, Moldavië en Malta.

Pot 6: Andorra, San Marino en Liechtenstein.