🎥 Marco Kana en Anouar Ait El Hadj stellen luisterboek voor

RSC Anderlecht en het Geluidshuis lanceren met Fromage een zoekboek én luisterverhaal van 60 minuten voor kinderen van 6 tot 106.

In Fromage maakt de op voetbal verzotte en verlegen muis Hamza zijn dromen waar nadat hij in de kaaswinkel van zijn mama het stoere luipaard Zora - sterspeelster van paars-wit – ontmoet.

Fromage is een verhaal over kansen krijgen en grijpen. Over leven in een grootstad. Het ontwikkelen van je talent. Opkomen voor jezelf. En fier zijn op je afkomst. Stuk voor stuk thema’s die RSC Anderlecht nauw aan het hart liggen.

Fromage werd woensdagnamiddag gelanceerd op basisschool de Groene School in Anderlecht, in aanwezigheid van auteur en scenarist Bart Cannaerts en RSCA-spelers Marco Kana & Anouar Ait El Hadj. Het boek werd gedrukt op maar liefst 15.000 exemplaren, wordt naar meer dan 500 Nederlandstalige en Franstalige basisscholen in en rond Brussel toegestuurd en zal ook aan de bibliotheken aangeboden worden.

Het inspirerende verhaal wordt in de beide landstalen verteld, gespeeld én gezongen door een heuse sterrencast. Fromage is beschikbaar in de boekhandel en in de fan- en webshop van RSC Anderlecht. Wie het boek aankoopt, krijgt automatisch ook een jaar lang gratis lidmaatschap voor MAUVE Ket aangeboden.