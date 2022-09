Ronny Deila verklaart het succes van Standard: "Ik ben niet hun baas, maar hun leider"

Ronny Deila verklaart het succes van Standard en wat hij verwacht van zijn spelers. Tegelijkertijd ook zijn rol in het proces.

“Als ik nu naar mijn groep kijk dan zie ik een groot verschil met de situatie een paar maanden geleden”, vergelijkt hij de situatie van een paar maanden terug met nu. “Ik zie samenhang, respect en een open dialoog tussen de spelers. Iedereen kent zijn taken. Ze voelen vertrouwen en begrijpen dat ze niets zijn zonder de steun van het team. Dat is de basis van alle succes. Spelers voelen zich nu veilig, waardevol, geapprecieerd en geliefd. En daarnaast maken we ook veel plezier samen. Winnen is leuk, maar we moeten ook zorgen dat ze met plezier komen trainen. Daar haal je energie uit als speler. Als iedereen aan hetzelfde zeel blijft trekken, dan kunnen we een heel goed team zijn.”

Hij kijkt niet alleen naar het team, maar ook wat zijn rol is in het geheel. “Mijn rol in dat proces? Ik ben niet hun baas, maar hun leider”, stelt hij duidelijk tijdens de persconferentie. “Het verschil? Een baas zegt iedereen wat ze moeten doen, terwijl een leider voorop gaat in de strijd door zelf het goede voorbeeld te geven. Dat doe ik door trouw te blijven aan mezelf en de waarden waar ik voor sta. Daar ben ik heel duidelijk over tegenover mijn spelers.”