Spelers Iraanse nationale ploeg sturen duidelijke boodschap wereld in na doden bij protesten in eigen land

In Iran zijn er protesten na de dood van Mahsa Amini, een 22-jarige vrouw die eerder deze maand stierf nadat ze was gearresteerd voor het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Sindsdien zijn er bij de protesten nog 41 doden gevallen en 1.200 mensen werden opgepakt.

Een van de belangrijkste voetballers uit de nationale ploeg van Iran, Sardar Azmoun van de Duitse club Bayer Leverkusen, zette onlangs een bericht op Instagram waarin hij steun betuigde aan de demonstranten en de vrouwen in Iran. "Ik kan hiervoor uit het nationale team worden gezet, maar dat is dan slechts een kleine prijs die ik moet betalen", zei de spits.

Bayer Leverkusen, de werkgever van Azmoun, publiceerde op Twitter een steunbetuiging aan de 27-jarige spits. "Natuurlijk steunen we Sardars solidariteit met de vrouwen van Iran", aldus directeur Simon Rolfes.

šŸšØ FULL TIME IN VIENNA šŸšØ



šŸ‡®šŸ‡· Iran 1 - 1 Senegal šŸ‡øšŸ‡³



Carlos Queiroz and Iran hold onto the African Champions thanks to a Sardar Azmoun equalizer.



Iran are the only team in Group B from the World Cup undefeated, this International week. pic.twitter.com/I7pYipvIUz