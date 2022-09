De werven waar Essevee voor staat, inclusief stilstaande fasen? "Ook kijken naar de fouten die ervoor gebeuren"

Zulte Waregem begon bemoedigend aan het seizoen, maar met 5 op 27 staan ze ondertussen helemaal laatste. En er lopen toch ook wel wat zaken verkeerd voorlopig.

Snelle rode kaarten, strafschoppen tegen die eigenlijk niet nodig zijn en ook heel wat doelpunten die op stilstaande fase worden geslikt.

Tegen STVV werd een corner in de eerste minuut al meteen afgestraft door ex-speler Gianni Bruno. Die was er aan de eerste paal als de kippen bij om een lage hoekschop binnen te werken.

Fouten

"Ze hadden veel lengte", probeerde Mbaye Leye in zijn analyse. Al zegt dat niet noodzakelijk iets over dit specifieke geval, noch over enkele andere wedstrijden.

Al is er meer dan enkel de fase op zich: "Het gaat soms ook over de fouten die gemaakt worden voor een hoekschop er komt en dergelijke meer. In minuut één had die bal niet in corner moeten belanden bijvoorbeeld", raakte hij een terecht punt aan.