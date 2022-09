PSG zoekt een nieuwe spits voor volgend seizoen en voedt een mogelijke exit van Lionel Messi

Bij PSG kijken ze al naar het volgende seizoen. Tijdens een persconferentie sprak Christophe Galtier over de toekomst.

"We zijn op zoek naar een nieuwe spits die redelijk compleet is en heel wat skills heeft", vertelde PSG-trainer Christophe Galtier. Die quote doet vermoeden dat ze rekening houden met een vertrek van Lionel Messi.

In Spaanse media wordt er steeds meer gesproken over een terugkeer van Messi naar Barcelona. De economische vice-president van Barcelona Eduard Romeu vertelde dat het financieel haalbaar is om hem terug te halen. Ook is er een Spaanse journalist die er zeker van is dat Messi zijn contract bij PSG niet zal verlengen.

🚨Leo Messi tiene claro que no va a renovar su contrato con el PSG. El futbolista argentino no seguirá jugando en París la próxima temporada, vía @beteve. #FCBarcelona pic.twitter.com/39wEwZH1Px — Miquel Blázquez (@BlazquezFont) September 27, 2022

Verder vertelde Galtier op de persconferentie ook dat ze op zoek zijn naar een nieuwe centrale verdediger.