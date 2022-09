Oud-trainer is ervan overtuigd: "Nardi is gemotiveerd om plek als eerste doelman af te dwingen"

Met Paul Nardi haalde AA Gent een stevige concurrent binnen voor Davy Roef. Mogelijkheden voor Hein Vanhaezebrouck om te roteren dus.

Voor Danny Verlinden is Paul Nardi geen onbekende. De twee werkten een jaar samen bij Cercle Brugge. Hij is enorm positief over de 28-jarige doelman van AA Gent.

“Paul is technisch heel sterk en heeft een uitstekend voetenspel. Hij heeft uiteindelijk toch wel het ideale profiel van een moderne doelman”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Ideaal voor Hein Vanhaezebrouck om zo’n doublure te hebben. “Hein Vanhaezebrouck zit momenteel in een luxepositie. Davy doet het goed en het zou me niet verbazen dat de hiërarchie de komende weken blijft zoals ze was: Roef in de competitie, Nardi in de bekerduels en de Europese wedstrijden.”

Al zal Nardi wel meer willen. “Nu goed, bij zo'n concurrentiestrijd stijgen doelmannen soms ook boven zichzelf uit. Reken maar dat Paul Nardi enorm gemotiveerd is om zijn plaats als eerste doelman af te dwingen.”