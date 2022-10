Arnaud Bodart na verlies in burenstrijd: "Ik ben nog altijd aan het proberen begrijpen wat er gebeurd is"

Standard kwam met 12 op 12 aan de aftrap tegen Seraing en alle verwachtingen waren dat de Rouches het makkelijk gingen halen van de laagvlieger in de Jupiler Pro League. Maar de burenstrijd eindigde op 0-2 en kapitein Arnaud Bodart kon er geen touw aan vastknopen.

Na een geslaagd optreden en een overwinning op Club Brugge was Standard vrijdagavond onherkenbaar tegen Seraing. "Ik probeer nog steeds te begrijpen wat er is gebeurd. We zaten in een goede reeks. We wonnen vier wedstrijden op rij en versloegen Brugge thuis met 3-0. We speelden een tweede wedstrijd thuis en waren er niet bij. De interlandbreak is geen excuus. Het was een zware off day”, zuchtte Arnaud Bodart.

Onderschatting roept hij ook niet in als excuus. "Geen onderschatting van onze kant. We waren te zacht, we misten simpele passes en we speelden niet ons gebruikelijke spel. We waren misschien te ongeduldig en hebben te snel gespeeld. We moeten kalm blijven en de tijd nemen. We moeten nog steeds om leren hoe we meer kansen kunnen creëren wanneer we een tegenstander tegenkomen die in een erg laag blok speelt. Ze verdedigden goed en ze hadden ons op de tegenaanval", onderstreepte de Luikse doelman.

Terug met de voetjes op de grond. "Een tegenslag. Je moet je hoofd opheffen en vooruit gaan. Je moet leren winnen als het gewoon niet zo goed gaat. We staan ‚Äč‚Äčnog aan het begin van het proces, onmogelijk om van zwart naar wit te gaan als je vorig seizoen ziet. Je moet de stappen zetten", besluit Bodart.