🎥 Droomweek van Amadou Onana duurt voort: middenvelder bepalend in Premier League en gaat uit de bol na zege

Amadou Onana beleeft op persoonlijk vlak een droomweek. Ook de Premier League heeft weer akte genomen van zijn kwaliteiten en dat na zijn prima interland van vorige zondag bij de Rode Duivels.

In de 'Derby der Lage Landen' in Amsterdam kreeg Amadou Onana een verrassende basisplaats. De middenvelder kon wel charmeren en was de enige Rode Duivel die de Nederlandse doelman tot een belangrijke save dwong. Een lichtpuntje dus. Velen zien sindsdien in hem een mogelijke uitdager van Youri Thielemans voor een basisplek op het WK.

Onana heeft na die goede prestatie de lijn gewoon doorgetrokken in de Premier League. Daar wachtte met zijn ploeg Everton een verplaatsing naar Southampton. Zijn fysieke kracht was weer enorm belangrijk. Everton kwam achter, maar dreigde kort nadien op vrije trap: Onana heerste in het duel en kopte tot bij Coady. Die hoefde enkel binnen te trappen. Nadien lukte McNeil nog de 1-2.

Onana helpt de Toffees met een assist aan 6 op 6! 🍬✅ pic.twitter.com/mw2exFKxLr October 1, 2022

Drie punten dus voor Everton, mede te danken aan die belangrijke assist van Onana. Die wist na het laatste fluitsignaal met zijn vreugde geen blijf. Bij het begroeten van de aanhang bleef Onana de Everton-aanhang aanvuren om nog meer kabaal te maken en deed hij er nog een dansbeweging bovenop.