Voetbalfederatie moet op zoek naar nieuw gastland voor Afrika Cup 2025

De Afrika Cup van 2025 zal niet zoals voorzien was in Guinee plaatsvinden, zo maate de Afrikaanse voetbalfederatie CAF bekend.

In 2019 kreeg Guinee de organisatie van de Afrika Cup in 2025 toegewezen. Het hele land was door het dolle heen en klaar om er een groot voetbalfeest van te maken.

Drie jaar later blijft er van die droom niks meer over. De CAF stelde vast dat Guinee nergens staat in de voorbereiding op het toernooi. De infrastructuur zal nooit tijdig klaar zijn.

Wie het toernooi in 2025 zal mogen organiseren in plaats van Guinee is nog niet duidelijk. De CAF is op zoek naar een vervanger voor het West-Afrikaanse land.