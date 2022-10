Gemiste penalty van Trésor heeft geen gevolgen voor Racing Genk: "Was niet gefocust en trapte zonder overtuiging"

Achteraf op de persconferentie na Oostende-Genk werd aan beide trainers gevraagd of er getraind wordt op strafschoppen. Van beide was het antwoord nee, al kan Racing Genk dat misschien wel beginnen doen.

Twee weken geleden stopte Guillaume Hubert nog de strafschop van Kevin Denkey tegen Cercle Brugge en nu deed hij dat kunstje nog eens over tegen Mike Trésor. Al mocht Trésor vooral zichzelf iets verwijten na de flauwe elfmeter. Gelukkig voor hem kwam Racing Genk even later wel nog langszij en gingen ze uiteindelijk ook nog over KV Oostende.

"Ik was niet gefocust genoeg en trapte zonder overtuiging", is Trésor eerlijk over zijn slappe afwerking. "Gelukkig zette het team het toch nog recht want dit was een heel lastige wedstrijd."

"We hadden veel mer balbezit dan Oostende (ca. 70%) maar het was lastig om open kansen te creëren. Het stond heel compact bij hen en dan moet het op stilstaande fases gebeuren", klinkt het. Daar heeft Trésor alleszins gelijk in want de voorbije drie partijen scoorde Genk in de slotfase de winning goal, driemaal na een stilstaande fase.

"Het is inderdaad niet de eerste keer en dit geeft vertrouwen dat we moeten blijven doorgaan om te winnen. We moeten dit zeker meenemen naar de wedstrijden die komen, dat we steeds het vertrouwen moeten behouden", besluit de smaakmaker van Racing Genk dit seizoen.