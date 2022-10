Johan Boskamp is duidelijk over de gin-tonic van Eden Hazard

Tussen de interlands tegen Wales en Nederland door trok Eden Hazard naar een Brusselse discotheek om even stoom af te laten.

Deze week doken beelden op van Eden Hazard die in een Brusselse discotheek vorige week vrijdag een gin-tonic binnenspeelde om alle ellende even door te spoelen.

Analist Johan Boskamp is daar duidelijk over. “Nee. Dat kan je niet maken in zijn huidige situatie. Hij krijgt het steeds moeilijker”, klinkt het bij de Nederlander in Het Belang van Limburg.

“Twee dagen later kwam hij tegen Nederland niet in het stuk voor. Al kwam dat ook door al die lange ballen die België verstuurde. Die hele wedstrijd was niet om aan te gluren, van beide kanten niet.”

Eén lichtpuntje toch tegen Nederland volgens Boskamp. “Alleen voor die omhaal van Lukebakio helemaal op het einde ben ik uit m'n stoel gesprongen. Tsjonge jonge, wat was dat een wereldgoal geweest.”