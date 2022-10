Zure nederlaag voor KV Oostende: "Balbezit voor hen, betere kansen voor ons"

Een week voor de belangrijke wedstrijd tegen Seraing kreeg KV Oostende een ferme mentale dreun te verwerken tegen Racing Genk.

KV Oostende begon nochtans perfect aan de wedstrijd tegen Racing Genk met een vroeg doelpunt. Even later misten de bezoekers een strafschop maar toch kon de gelijkmaker in de eerste helft niet meer afgewend worden. Uiteindelijk hield Oostende stand tot minuut 88 tot Munoz de 1-2 in doel kopte.

En dat standhouden lukte vrij aardig want Racing Genk voetbalde niet veel kansen bij elkaar terwijl de Kustboys op vinkenslag zaten om uit te breken in de omschakeling. "We weten dat hun centrale verdedigers man op man zetten en daar hebben we van geprofiteerd na 5 minuten maar verder was het vaak net niet goed genoeg om vaker te scoren. We konden de bal wel regelmatig veroveren maar verloren hem te regelmatig opnieuw in dezelfde fase. Het balbezit was voor hen maar de betere kansen vond ik toch voor Oostende", klinkt het.

En ondanks die betere kansen kon Vanderhaeghe toch leven met een gelijkspel. "Je speelt nog altijd tegen RC Genk en dan kan je leven met een punt, dan is dat deksel op de neus extra zuur in de slotfase."

Volgende week trekt Oostende naar Seraing voor een zeer interessant duel in de degradatiestrijd, zeker aangezien Seraing vrijdag won op het veld van Sclessin. Vanderhaeghe zal dan geen beroep kunnen doen op geschorsten Rocha en Atanga. "Volgens sommige kranten heb ik 10 spelers te veel dus het is niet erg dat ik ze mis", besluit Vanderhaeghe cynisch.