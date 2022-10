Erik Ten Hag geeft woordje uitleg waarom hij Cristiano Ronaldo niet opstelde

Manchester United verloor in de Premier League de stadsderby met 6-3 van Manchester City.

Het werd een knotsgekke wedstrijd waarin Manchester City tot 6-1 uitliep met drie doelpunten van Haaland en evenveel van Foden.

Trainer Erik Ten Haf was achteraf diep teleurgesteld in zijn ploeg. Hij verweet zijn spelers gebrek aan geloof en zag hen ook, zeker in de eerste helft, ongedisciplineerd spelen.

Ten Hag voerde meerdere wissels door, maar Cristiano Ronaldo kwam niet op het veld. “Dat was uit respect voor zijn grote carrière”, zei Ten Hag kort bij de BBC.