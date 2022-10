Liverpool-trainer Klopp bevestigt vertrouwen in topaankoop: "Hij probeert zich steeds verder aan te passen"

Liverpool speelde dit weekend gelijk tegen Brighton en kent een moeilijk seizoensbegin.

Liverpool staat na acht speeldagen op een negende plaats met tien punten, nu al de helft minder dan Manchester City. Ook topaankoop Darwin Nuñez heeft nog niet kunnen schitteren. Hij werd in de tweede competitiematch tegen Crystal Palace uitgesloten na een kopstoot aan Andersen.

"Hij is goed. Natuurlijk past hij zich nog aan. Nieuwe spelers komen binnen en iedereen praat over hen en wil dat ze meteen schitteren; dat gebeurt wel eens en soms niet", zegt Klopp over de Uruguayaan.

"Hij startte dit weekend niet omdat hij terugkwam van de interlandperiode en een hamstringprobleem had. Natuurlijk hielp de schorsing van drie wedstrijden hem niet, maar dat is zo ongeveer alles. Het team is niet top, en dat maakt het niet makkelijker voor een spits, zeker niet voor een afmaker."