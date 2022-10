Na 8 maanden maakt Zinho Vanheusden zijn comeback bij AZ: "Het was een lange weg"

Zinho Vanheusden heeft afgelopen weekend bij AZ na 8 maanden blessureleed zijn comeback gemaakt. Op het einde van de wedstrijd mocht hij nog enkele minuten het veld op.

Tegen Groningen was het zover. AZ stond 1-4 voor en de trainer gunde Zinho Vanheusden in de 89e minuut een invalbeurt. Dat waren zijn 1e minuten in 8 maanden tijd. Zijn laatste wedstrijd dateerde van 13 februari. Hij speelde toen met Genua tegen Salernitana.

Al die tijd was Vanheusden geblesseerd aan zijn knie. Ook had hij een trainingsachterstand opgelopen. Daardoor kon AZ die Vanheusden van Inter leent, hem nog niet inzetten.

"Ik ben superblij dat ik mocht invallen", vertelde een gelukkige Vanheusden via de kanalen van AZ. "Het is een lange weg geweest en nu ben ik terug. Die paar minuten smaken ook naar meer. En nu wil ik ook meer op het veld staan en voetballen met mijn vrienden."

"Die 8 maanden waren een rotperiode, maar we hebben alles stap voor stap gedaan om te herstellen", ging Vanheusden verder. "We hebben heel goed en heel hard gewerkt. Dit was een nieuwe stap en hopelijk blijven we zo evolueren."