Speler uit de League Two loopt een blessure op tijdens het spelen met een ... Xbox

In de League Two heeft Courtney Baker-Richardson op een wel heel vreemde manier een blessure opgelopen. Hij liep dat op terwijl hij met de Xbox aan het spelen was.

Crewe Alexandra speelde in de Engelse League Two tegen Carlisle United. Het bleef 0-0. Scoren lukte niet voor Crewe. Hun topscorer Courtney Baker-Richardson was er niet bij.

De reden voor de afwezigheid van Baker-Richardson was bizar. "Volgens mij is het gebeurd toen hij met de Xbox aan het spelen was. Daarbij verdraaide hij zijn been op de bank", vertelde trainer Alex Morris aan de Engelse krant News and Star. Er wordt verwacht dat Baker-Richardson deze week weer bij de selectie aansluit.

Welk spel Baker-Richardson speelde is niet duidelijk. FIFA 23 behoort tot de mogelijkheden, maar er gaat ook het gerucht de ronde dat hij Call of Duty Warzone aan het spelen was.