'Oekraïne mede-organisator voor WK in 2030'

Verrassend nieuws. Oekraïne heeft de ambitie om verschillende groepswedstrijden van het WK in 2030 te organiseren.

Het is toch even opkijken, maar woensdag zou het nieuws officieel bekendgemaakt worden. Volgens de Britse krant The Times zou Oekraïne toegevoegd worden aan de organisatoren van het WK voetbal in 2030. President Volodymyr Zelenski zou met dit project hebben ingestemd.

Concreet zou Oekraïne slechts de wedstrijden van één groep organiseren en de rest van de competitie zou op het Iberisch schiereiland plaatsvinden, in Spanje en Portugal.

Dit initiatief kan een belangrijke invloed hebben op de stemmen van de 211 landen die bij de FIFA stemmen. Tot dusver is de meest genoemde kandidaat-organisator Argentinië-Uruguay-Paraguay-Chili, voor het jaar ter herdenking van de 100e verjaardag van het eerste WK.