Onyedika van vechten om te overleven in arme familie naar Champions League: "Bij Club kan ik beter worden"

Raphael Onyedika drukt al aardig zijn stempel op het middenveld bij Club Brugge. Champions League spelen komt er bij blauw-zwart ook bij kijken. Het is lang niet evident dat de 21-jarige Nigeriaan het tot het kampioenenbal schopte.

Onyedika legt in Het Laatste Nieuws uit dat hij een zware jeugd heeft gehad. "Ik kom uit een arme familie. Het was bij momenten vechten om te overleven. We leefden vooral op straat - 'the streetlife'. Mijn papa overleed toen ik twee jaar was, hij was ziek. Op mijn vijftiende verliet ik het huis om naar de Ebedei Academy te gaan."

De sport als uitweg naar een beter leven dus. Zo is het alvast uitgedraaid voor Onyedika en zijn familie. "Ik ben er honderd procent zeker van dat ik aan een 'tough life' ontsnapt ben. Zonder voetbal, weet ik niet hoe we het zouden overleefd hebben."

Via Denemarken richting België

In de zomer van 2020 volgde een Europees avontuur met een overstap naar het Deense Midtjylland en een uitleenbeurt aan Frederica. Er was ook interesse van AC Milan, maar Onyedika opteerde eind augustus voor een transfer naar Brugge.

"Omdat het de juiste stap is voor mij", is de youngster nog altijd overtuigd van zijn keuze. "Club is de beste ploeg in België. Hier kan ik beter worden."