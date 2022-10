Opluchting bij Real Madrid: "Het gaat al veel beter met Thibaut Courtois"

Het gaat al beter met Thibaut Courtois. Dat vertelde Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti op een persconferentie.

Na de interlandbreak keerde Thibaut Courtois terug naar Real Madrid, maar sindsdien kampte hij met een zenuwpijn in de lage rug. Die pijn straalt uit naar zijn linkerbeen. Daardoor miste Courtois de wedstrijd tegen Osasuna, terwijl hij voordien dit seizoen nog geen enkele minuut had gemist.

Op een persconferentie een dag voor de CL-wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk gaf Carlo Ancelotti meer uitleg over de situatie van Courtois: "Het gaat al veel beter met hem. Voor de wedstrijd tegen Getafe dit weekend hebben we nog onze twijfels, maar het kan zijn dat hij er volgende week tegen Shakhtar er weer bij is. En natuurlijk ook tegen Barcelona."

Zo lijkt het erop dat het WK voor Courtois niet in gevaar zal komen. De 1e wedstrijd voor de Rode Duivels is pas over 7 weken op 23 november tegen Canada.