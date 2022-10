Pierre Patron krijgt meer dan alleen de drie punten met Sporting Charleroi tegen Anderlecht

De 25-jarige Franse doelman speelde nog maar zijn tweede wedstrijd in het shirt van Anderlecht. Toch mag hij al een prijs op zijn schouw zetten.

Mede dankzij een prima redding en prestatie van Pierre Patron kon Sporting Charleroi de drie punten pakken op het veld van Anderlecht. Dit levert hem ineens de Bwin 'Save of the Week' op.

De Franse doelman speelde nog maar zijn tweede wedstrijd in het shirt van Sporting Charleroi en kon voor de eerste maal de nul houden. Deze zomer kwam hij over van het Franse Le Mans FC en tekende een contract tot medio 2024 in Charleroi.